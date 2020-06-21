Yeni Malatyaspor, Kadıköy'e hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 27 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın antrenmanlarına başladı.

Haber; AA
Yeni Malatyaspor, Kadıköy'e hazırlanıyor
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21 Haziran 2020 19:39
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla devam etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını 22 Haziran Pazartesi günü sürdürecek.



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