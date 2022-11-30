Xavi: 'Messi, Mbappe, Neymar'ı isterim'

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, bir dönem futbol hayatını sürdürdüğü ve teknik direktörlük kariyerine başladığı Katar'da katıldığı etkinlikte Lionel Messi ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.



Kadrosunda kimleri görmek istediğine dair gelen bir soruya Xavi Hernandez, "Mbappe, Neymar, Messi üçlüsünü Barcelona'da görmek isterdim." cevabını verdi.



Messi'nin geri dönüşüyle ilgili gelen bir soruya ise Katalan teknik adam, "Messi'nin geri dönüşünü elbette isterim. Messi dönmek isterse döner ama şimdilik çok zor görünüyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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