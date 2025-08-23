Xabi Alonso'dan Rodrygo açıklaması!

La Liga'nın ikinci haftasında Real Ovideo'ya konuk olacak Real Madrid'de İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Rodrygo hakkında konuştu.



Rodrygo konusuna açıklık getiren Alonso, "Benim için sezon daha yeni başlıyor. Kulüpler Dünya Kupası'nın farklı bir anlamı vardı. Rodrygo ile konuştum mu? Evet, tabii ki, tüm oyuncularımla konuştuğum gibi." ifadelerini kullandı.



İspanyol teknik adam, geçtiğimiz hafta oynanan Osasuna maçında Rodrygo'yu yedek kulübesinde tutmuştu.



