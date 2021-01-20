Williams: "Oyunu Lebron ve Obra'dan iyi bilen yok"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko'da forma giyen Derrick Williams, resmi NBA sitesine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Williams: 'Oyunu Lebron ve Obra'dan iyi bilen yok'
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20 Ocak 2021 17:10
Kariyerini Valencia Basket'te sürdüren Derrick Williams, Obradovic üzerine açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren oyuncu, NBA hesaplarında deneyimli koç üzerine değerlendirmelerini paylaştı.

"BİR LEBRON BİR DE OBRA"

ABD'li forvet açıklamasında; "Obra harika bir koç. Basketbol hakkında her şeyi biliyor ve muhtemelen tanıştığım en zeki insan oydu. Benim için oyun hakkında her şeyi bilen iki isim var: Birisi Lebron James diğeri Zeljko Obradovic. Böyle bir koç sizi daha çok çalışmanız için teşvik ediyor." dedi.

Deneyimli koç Obradovic, takımı Fenerbahçe'ye görev süresinde bir EuroLeague şampiyonluğu kazandırdı. Sırp koç, bu sezon dinlenmek istediğini belirterek, Sarı-Lacivertliler'deki görevinden ayrıldı.



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