WEGHORST İLK HEDEFTİ

3 GOLCÜ BELİRLENMİŞTİ

ISMAEL EN ÇOK ONU İSTEDİ

WEGHORST'UN KARİYERİ

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Hollandalı golcü Wout Weghorst'un imza aşamasına gelmesi teknik direktör Valerien Ismael'in yüzünü güldürdü. Futbolcunun tercih edilme sebebi belli oldu.Hollandalı golcü en başından beri teknik patron Ismael'in birinci tercihiydi. Başkan Ahmet Nur Çebi de her fırsatta golcü transferine büyük önem verdiklerini belirterek, Weghorst'un ilk hedefleri olduğunu ifade etmişti.Valerien Ismael oyun planı doğrultusunda transferde üç golcü belirlendi. Wout Weghorst, Alexander Sörloth ve Adam Buksa'nın isimlerini yöneticilere ileten Fransız hoca, Hollandalı forveti birinci sıraya yazdı.Ismael, Weghorst'u oyun planına en uygun isim olduğu için ısrarla istedi. Deneyimli futbolcu; kalabalık savunmalara karşı yüksek gol becerisi, iyi bir bitirici olması, hava toplarındaki etkinliği, duvar olabilme ve asist özellikleri nedeniyle Ismael'in en çok istediği isim oldu.Hollanda kulübü FC Emmen'de profesyonel olan Weghorst, daha sonra Heracles Almelo'ya transfer oldu. AZ Alkmaar ile gösterdiği performans dikkat çeken Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'a transfer oldu. Hollandalı golcü, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro karşılığı Burnley'e imza attı.29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.