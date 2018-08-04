Volkan Demirel'in Fenerbahçe'ye attığı imzanın perde arkası

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'le uzun süre yeni mukavale yapmamış, ardından nikah tazelemişti. Volkan'la yeni imzalanan kontratın altında ise tecrübeli file bekçisinin fedakarlığı olduğu ortaya çıktı.Buna göre Ali Koç yönetimi, göreve başladığında önlerinde 15.5 milyon euro'luk bir futbolcu ödemesi buldu. Listedeki isimler içinde ödemesi en geç yapılan, şubat ayından beri parasını alamayan Volkan Demirel'di.36 yaşındaki eldiven, kulübe ihtarname çekme, alacağına faiz uygulatma hakları olmasına rağmen hiçbirini kullanmadı. Hatta geçmiş dönemlere ait dekontlarda Volkan'a 13 ay gecikmeli ödemeler yapıldığı bile ortaya çıktı.Ali Koç, Volkan'a dair bu gelişmelerden de haberdar olunca işin rengi değişti. Çünkü Comolli ve Cocu, Volkan'la sözleşme yenilenmesine mesafeliydi. Ama Ali Koç, kaptanın bu fedakar tutumundan çok etkilenince kulüp adına vefa göstererek kaptanaVolkan, sözleşme yenilediği gün özellikle başkan Ali Koç'a teşekkür etmişti.Tecrübeli kaleci, "Ben zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici… Elimden geldiği kadar bu formayı giymek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.