Volkan Demirel: "Penaltı yok beyler, itiraz edin!"

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Volkan Demirel: 'Penaltı yok beyler, itiraz edin!'
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21 Haziran 2020 20:37
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 78. dakikasında verilen penaltı kararı, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasında yaptığı vuruş Hasan Ali'den döndü ancak hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. VAR odasından gelen uyarının ardından incelemeye giden Aydınus, elle oynamanın "kasti" olmadığına karar verdi ve penaltıyı iptal etti.

VOLKAN DEMİREL'İN UYARISI

Fırat Aydınus'un verdiği penaltı kararının ardından tribünde olan Volkan Demirel'in sesi de ekrana yansıdı. Demirel oyunculara, "Beyler penaltı yok, itiraz eddin! Hey beyler, penaltı yok" şeklinde bağırdı.



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