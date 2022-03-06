Volkan Demirel: 'Fenerbahçe için bir şey söyleyemem'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kızının düğününde konuşan Demirel, "İsmail Hocamı çok severim. Kızı var, benim de kızım var. "Hatta kızını nasıl verdin?' dedim. 'Zamanı gelince, sen de kızını vereceksin' dedi." ifadelerini kullandı.



Futbolculuğu ve teknik direktörlük için bir kıyaslama yapan genç teknik adam, "Futbolcuyken tek başınasın. Ancak teknik direktörlük de keyifli. Süleyman Hurma sağ olsun inanıyor, güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hedeflerim vardı. Süleyman Hurma, bana çok inandı. Görüşmemizde söylediklerim anlamlı geldi ve bu şansı verdi." diye konuştu.



Demirel, "Fenerbahçe teknik direktörlüğü hedefin var mı?" şeklinde gelen soruya, "Her şeyin zamanı var. Şu an zaman Karagümrük teknik direktörlüğü. Zamanı değerlendirmeye çalışıyorum." sözlerini kullandı.



Volkan Demirel, son olarak "Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili ne söylemek istersin?" sorusuna "O konular burada konuşulacak konular değil. Fenerbahçe camiasına şu anda hiçbir şey söyleyemem." şeklinde yanıt verdi.





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