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Vogel: "Kazanmayı veya kaybetmeyi hiç düşünmüyoruz bile!"

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, bu akşamki NBA Finalleri kapanış maçına yaptığı hazırlıktan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, bu akşamki NBA Finalleri kapanış maçına yaptığı hazırlıktan bahsetti.

Lakers, NBA Finalleri'nin 5. maçına Miami Heat'e karşı 3-1 üstünlükle giriyor. Bu gece alınacak bir galibiyet, Lakers'ın şampiyon olacağı ve sezonun sona ereceği anlamına geliyor.

Vogel'a göre, ekip bunu hiç düşünmüyor ve bunun yerine, sahanın her iki ucunda da oyunlarını geliştirmeye odaklanıyor:

"Tüm yıl boyunca odak noktamız, elimizdeki görev üzerine oldu, eğer uygularsak ne olacağı konusunda değil. Sonuç, hiçbir zaman aklımızın ön saflarında yer almadı.

Ve şu anda da bunu düşünmüyoruz. Yarını düşünmüyoruz. Kazanmayı veya kaybetmeyi düşünmüyoruz. İkili oyunları nasıl savunacağımızı veya top kayıplarıyla hücumda nasıl daha iyi performans göstereceğimizi düşünüyoruz.

Tüm bu şeyler, süreç ve elimizdeki görev kategorisine giriyor. Bir galibiyet daha elde ederek başarıya ulaşabilirsek, bizim için sonucun getireceği şeylerden çok daha ötesinde."


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