Villarreal - Real Sociedad maçında kazanan yok!

İspanya La Liga'da Villarreal, sahasında Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Villarreal - Real Sociedad maçında kazanan yok!
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20 Nisan 2025 19:13
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Villarreal, sahasında Real Sociedad ile karşılaştı. El Madrigal'de oynanan maç 2-2 sona erdi.

Villarreal, 7. dakikada Yeremi Pino ile 1-0 öne geçti. Real Sociedad, 19. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği buldu.

Villarreal - Real Sociedad maçının ilk yarısında başka gol olmadı ve devre 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Real Sociedad, 49. dakikada Oyarzabal'ın golüyle 2-1 öne geçti. Villarreal, 60. dakikada Ayoze Perez ile 2-2'lik eşitliği sağladı.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Villarreal 52, Real Sociedad 42 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Celta Vigo deplasmanına gidecek. Real Sociedad ise bu kez Alaves deplasmanına gidecek.

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