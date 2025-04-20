İspanya La Liga'nın 32. haftasında Villarreal, sahasında Real Sociedad ile karşılaştı. El Madrigal'de oynanan maç 2-2 sona erdi.



Villarreal, 7. dakikada Yeremi Pino ile 1-0 öne geçti. Real Sociedad, 19. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği buldu.



Villarreal - Real Sociedad maçının ilk yarısında başka gol olmadı ve devre 1-1 sona erdi.



Konuk ekip Real Sociedad, 49. dakikada Oyarzabal'ın golüyle 2-1 öne geçti. Villarreal, 60. dakikada Ayoze Perez ile 2-2'lik eşitliği sağladı.



Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Villarreal 52, Real Sociedad 42 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Celta Vigo deplasmanına gidecek. Real Sociedad ise bu kez Alaves deplasmanına gidecek.



