İspanya La Liga'nın 32. haftasında Villarreal, sahasında Real Sociedad ile karşılaştı. El Madrigal'de oynanan maç 2-2 sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Villarreal, 7. dakikada Yeremi Pino ile 1-0 öne geçti. Real Sociedad, 19. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği buldu.
Villarreal - Real Sociedad maçının ilk yarısında başka gol olmadı ve devre 1-1 sona erdi.
Konuk ekip Real Sociedad, 49. dakikada Oyarzabal'ın golüyle 2-1 öne geçti. Villarreal, 60. dakikada Ayoze Perez ile 2-2'lik eşitliği sağladı.
Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Villarreal 52, Real Sociedad 42 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Celta Vigo deplasmanına gidecek. Real Sociedad ise bu kez Alaves deplasmanına gidecek.
Villarreal, 7. dakikada Yeremi Pino ile 1-0 öne geçti. Real Sociedad, 19. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği buldu.
Villarreal - Real Sociedad maçının ilk yarısında başka gol olmadı ve devre 1-1 sona erdi.
Konuk ekip Real Sociedad, 49. dakikada Oyarzabal'ın golüyle 2-1 öne geçti. Villarreal, 60. dakikada Ayoze Perez ile 2-2'lik eşitliği sağladı.
Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Villarreal 52, Real Sociedad 42 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Celta Vigo deplasmanına gidecek. Real Sociedad ise bu kez Alaves deplasmanına gidecek.