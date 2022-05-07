Vefa Küçük: 'Allah büyük, Vefa Küçük! Şerefsiz kaça kaça gitti'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük ile ilgili söylenen sözler sonrası gerginlik yaşandı.



Divan Kurulu Uğur Dündar ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gergin anların yaşanmasının ardından olaya müdahale etti ve tarafların sakinleşmesini sağladı. Daha sonra Vefa Küçük, yaşananlar üzerine açıklama yaptı.



Vefa Küçük yaptığı açıklamada "Fenerbahçe için maddi, manevi elinden geleni yapan Vefa Küçük'e kimse dil uzatamaz. Bize leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum. Vefa Küçük'e dil uzatan, sizlerin tepkisiyle bu salondan kaça kaça gider ve kaça kaça gitti. Şerefsiz birinin çıkıp şahsımı hedef alan, kulübümüzü bölen bu açıklamalarını yok sayıyorum. En büyük Fenerbahçe! Allah büyük, Vefa Küçük!" ifadelerini kullandı.







