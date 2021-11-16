Vedat Muriqi için Galatasaray sürprizi

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan ve beklenen performansı gösteremeyen Vedat Muriqi, gözden çıkarıldı. Ocak ayında Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 27 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.Bu gelişmenin ardından İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan spor sitesi Tuttomercato'nun haberine göre; Kosovalı oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da talip oldu. İddiaya göre; Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.Muriqi, Fenerbahçe kariyerinde 36 karşılaşmada forma giymiş, bu maçlarda 17 gol ve 7 asiste imza atmıştı. Bu sezon ise Lazio formasıyla oynadığı 9 maçta gol atamayıp, sadece 1 asist üretebildi.