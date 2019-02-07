Vagner Love, ilk maçına böyle çıkacak!

'tan ayrılıp Corinthians'a transfer olan, Brezilya'ya döndükten sonra ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, Ferroviario ile oynanacak Brezilya Kupası maçı öncesi konuşurken Vagner Love'ın ilk 11'de sahaya çıkacağını açıkladı.Carille, tecrübeli forveti nasıl oynatacağı hakkında ise ''Vagner Love'ı 9 numara pozisyonunda oynatacağım. Beşiktaş'ta da böyle oynuyordu, nasıl oynayacağını iyi biliyor. Fiziksel olarak çok iyi, hiçbir sorunu yok. Beşiktaş'ta oynadığı maçları izlemiştim. Pivot santraforluk görevi ona göre değil. Daha çok alan bulmak istiyor ve öyle oynuyor.'' dedi.