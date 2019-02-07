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Vagner Love, ilk maçına böyle çıkacak!

Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Vagner Love'ın oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vagner Love, ilk maçına böyle çıkacak!
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07 Şubat 2019 17:14
Beşiktaş'tan ayrılıp Corinthians'a transfer olan Vagner Love, Brezilya'ya döndükten sonra ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, Ferroviario ile oynanacak Brezilya Kupası maçı öncesi konuşurken Vagner Love'ın ilk 11'de sahaya çıkacağını açıkladı.

''BEŞİKTAŞ'TA DA İZLEMİŞTİM...''

Carille, tecrübeli forveti nasıl oynatacağı hakkında ise ''Vagner Love'ı 9 numara pozisyonunda oynatacağım. Beşiktaş'ta da böyle oynuyordu, nasıl oynayacağını iyi biliyor. Fiziksel olarak çok iyi, hiçbir sorunu yok. Beşiktaş'ta oynadığı maçları izlemiştim. Pivot santraforluk görevi ona göre değil. Daha çok alan bulmak istiyor ve öyle oynuyor.'' dedi.

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