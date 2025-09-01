Vaclav Cerny, Beşiktaş için geldi

Beşiktaş, Vaclav Cerny transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcuyu, İstanbul'a getirdi.

calendar 01 Eylül 2025 23:06 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 23:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Cerny transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Siyah-beyazlıların yen transferi Vaclav Cerny, 23:05'te İstanbul'a geldi.

ÖDENECEK BONSERVİS

Beşiktaş, Vaclav Cerny için 6-7 milyon euro civarında bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlılar, bonservis bedelini 2029 yılına dek taksitler halinde ödeyecek. 

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.



