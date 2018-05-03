Utah Jazz saha avantajını Houston'da aldı!

NBA Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk çeyreğini 36-28 önde tamamlayan Utah Hazz, ikinci periyotta farkı korudu ve devreye 64-55'lik avantajla girdi.Houston Rockets üçüncü çeyreği çok iyi oynadı ve son periyota girilirken farkı 1 sayıya düşürdü. Son çeyrekte ise Utah Jazz daha iyi oynadı ve Houston Rockets'ı 114-108 mağlup ederek seride skoru 1-1'e getirdi. Bu sonuçla birlikte Utah Jazz saha avantajını eline geçirdi.Utah Jazz'da Joe Ingles 27 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynadı. Donovan Mitchell 17 sayı, 11 asistle double-double yaptı.Houston Rockets'ta James Harden'ın 32 sayı, 7 ribaund, 11 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Clint Capela 21 sayı, 11 ribaund ile oduble-double yaptı.