Ümit Özat: '3-4 hafta sonra daha iyi oluruz'

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde penaltılarda Fatih Karagümrük'e yenilerek Süper Lig biletini alamayan Akdeniz ekibi, Beypiliç Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



Geçen sezon play-off yarı finalinde elediği Bursaspor'u, ligin ilk haftasında 1-0 yenen mavi-lacivertliler, Beypiliç Boluspor maçında galibiyet hedefliyor.



Teknik direktör Ümit Özat, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu söyledi.



Geçen hafta mağlup ettikleri Bursaspor'un önemli bir takım olduğunu ifade eden Özat, "Bursaspor bu ligde çok can yakar. Bursaspor'un çok iyi bir kadrosu var. Maçın ikinci yarısında daha coşkulu ve istekli oynadık. Rakibe daha yakın, daha baskılı oynadık. Biz en az rakip kadar mücadele edeceğiz ki kalitemiz ortaya çıksın. Yoksa 3'lü, 4'lü, 5'li oynamışız bunlar oyun içinde değişebilir ama önemi yok. O bir diziliştir, sistem değildir." diye konuştu.



Özat, takımın kalitesinden oyuncuların karakterinden memnun olduğunu dile getirerek, eksiklerinin bulunduğunu ama iyi bir takım olduklarını kaydetti.



İlk 4 haftayı en az hasarla kapatmaları halinde önlerinin açık olduğunu aktaran Özat, "Bana göre 3-4 haftalık zaman dilimine ihtiyacımız var. Çünkü oyun prensipleri, oyun anlayışı 3-4 günde oturmuyor. 2-3 transfer yapacağız inşallah. Eğer ilk 4 haftayı en az hasarla kapatırsak, önümüzün açık olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- "Yediğimiz gol sayısını düşürmemiz lazım"



Pazartesi günü oynayacakları Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Özat, kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.



Adana Demirspor'un geçen sezon 43 gol yediğini anımsatan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:



"Öncelikle takım savunmasını oturtmamız lazım, çalışmamız bu yönde. Geçen senenin şampiyonu Hatayspor 1-0'lık sonuçlarla 10-11 maç kazandı. Yeri gelecek farka gideceğiz, yeri gelecek skoru korumaya oynayacağız. Futbol bu, günü gününü tutmayabilir. En azından karşında koşan, mücadele eden bir rakip var. Bir, sıfırdan her zaman büyüktür. Evet gol atmamız lazım, ama yediğimiz gol sayısını düşürmemiz lazım. Bu çok önemli. Takım oyunlarında savunma olmazsa olmazdır. Bir kişiyle hücum yapabilirsiniz ama bir kişiyle savunma yapamazsınız. İki kişiyle dört kişiye karşı gol atabilirsiniz ama iki kişiyle dört kişiyi savunamazsınız. Dolasıyla savunma bir takımın yükünü hafifleten ve başarıya götüren en önemli unsurdur. Önce takım savunması anlayışını geliştirmemiz lazım. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Genel anlamıyla memnunum ama 3-4 hafta sonra daha iyi hale geliriz diye düşünüyorum."



Özat, takımların birçok transfer yaptığını belirterek, "Her takım yeni takım kuruyor. İnsanlar, Süper Lig'den takım bir alt lige düşmediği için bu senenin kolay olacağını düşünüyor. Ama herkes bunu fırsat bilerek transfer yapıyor. Baktığımız zaman her takım 10-12 transfer yaptı. Dolayısıyla her maç zorlu olacaktır." diye konuştu.