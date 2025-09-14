Uğurcan Çakır, Muslera'nın izinde!

Trabzonspor'un son dört maçının üçünde kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta da gol yemedi.
29 yaşındaki kaleci, beş maçın dördünde kalesini korudu ve tek bir hata dışında kusursuza yakın bir performans sergiledi.
"GÜZEL BİR TESADÜF"
Uğurcan gibi Galatasaray da 5 maçın 4'ünde gol yemedi. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük desteğini alan Çakır, ısınmada Günay Güvenç ile birlikte coşkulu tezahüratlarla karşılandı. Muslera'ya övgüler yağdıran tecrübeli eldiven, "Muslera'yı izleyerek çok şeyimi geliştirdim. Kendime ondan bir şeyler kattım. Çok özel bir kaleci. 14 yıl önce burada ilk maçına çıkmış, güzel bir tesadüf. İnşallah ben de aynı başarıları yaşayabilirim" dedi.
