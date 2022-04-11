UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları 12 Nisan Salı ve 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
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11 Nisan 2022 16:04
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları 12 Nisan Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, 12 Nisan Salı ve 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Maçların ardından yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

12 Nisan Salı:

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (3-1)

Bayern Münih (Almanya) - Villarreal (İspanya) (0-1)

13 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Benfica (Portekiz) (3-1)

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) (0-1)

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