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UEFA Avrupa Ligi finalistleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş heyecanı Perşembe akşamı oynanacak maçlarla devam ediyor, tur atlayan takımlar Finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi finalistleri belli oluyor
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02 Mayıs 2018 10:33
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları Perşembe akşamı oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar yarın TSİ 22.05'te yapılacak rövanş mücadelelerinin ardından belli olacak.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere'nin Arsenal takımını Metropolitano Stadı'nda ağırlayacak.

Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise sahasında 2-0 kazanarak tur için avantaj sağladığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

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