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Udoka, Chicago Bulls için koç adayı olabilir

Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley'e göre, Ime Udoka, Chicago Bulls'un boştakki başantrenörlük pozisyonu için ön planda olmaya devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley'e göre, Ime Udoka, Chicago Bulls'un boştakki başantrenörlük pozisyonu için ön planda olmaya devam ediyor.

Udoka, San Antonio'da kariyerine başlamış ve Gregg Popovich ile yakın çalıştığı sırada sezonu, Philadelphia 76ers'da Brett Brown'ın koçluk kadrosunda yardımcı antrenör olarak tamamlamıştı.

Cowley, "76ers'ın yardımcı antrenörü Ime Udoka'nın, birkaç NBA scout'ına göre takımın başına geçeceği söyleniyordu ve kendisinin yüksek itibarının, özellikle de resmi görüşmelerin planlanmasına rağmen değiştiğine dair hiçbir gösterge yok." ifadelerini kullandı.

Chicago Bulls'un ön ofisteki temiz taramasından sonra, başkan yardımcısı Arturas Karnisovas ile takımın, ekibin genç çekirdeğini geliştirebilecek bir koç bulmak isteyeceği düşünülüyor.

Bulls, yaklaşan Draft'ta dördüncü sıradan seçim yapacak ve kadroya başka bir genç yetenekli oyuncu getirme şansına sahip olacak. Bulls, 2019-2020 sezonunu sadece 22 galibiyetle tamamlamıştı.


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