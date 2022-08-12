U18'de Bosna Hersek'e büyük fark: 80-35

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk klasman maçında Bosna Hersek'i 80-35 yendi.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonanın 9-16'ncılık klasman maçında milliler, Bosna Hersek ile karşılaştı.
Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-9 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 39-13 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan milli takım, son çeyreğine 61-23 önde girdiği mücadeleden 80-35 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 9-12'ncilik klasman maçına çıkma hakkı kazanan Türkiye, 13 Ağustos Cumartesi günü Macaristan ile karşılaşacak.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonanın 9-16'ncılık klasman maçında milliler, Bosna Hersek ile karşılaştı.
Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-9 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 39-13 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan milli takım, son çeyreğine 61-23 önde girdiği mücadeleden 80-35 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 9-12'ncilik klasman maçına çıkma hakkı kazanan Türkiye, 13 Ağustos Cumartesi günü Macaristan ile karşılaşacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ