U18'de Bosna Hersek'e büyük fark: 80-35

Türkiye, 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Bosna Hersek'i 80-35 gibi büyük bir farkla mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U18'de Bosna Hersek'e büyük fark: 80-35
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12 Ağustos 2022 00:54
18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk klasman maçında Bosna Hersek'i 80-35 yendi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonanın 9-16'ncılık klasman maçında milliler, Bosna Hersek ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-9 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 39-13 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan milli takım, son çeyreğine 61-23 önde girdiği mücadeleden 80-35 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 9-12'ncilik klasman maçına çıkma hakkı kazanan Türkiye, 13 Ağustos Cumartesi günü Macaristan ile karşılaşacak.

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