Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu

Recep Coşkun

Hava sporlarına gençlerin daha çok katılmasını istediklerini anlatan Coşkun, "Federasyonumuz kurulalı 4 yıl oldu. Daha önce gelişmekte olan sporlar branşındaydı. Bu spor, federasyonu kurduktan sonra her geçen gün yayıldı." diye konuştu.



Coşkun, hava sporlarındaki branşlar hakkında bilgi vererek, "Federasyon olarak paraşüt, branşlarımızdan bir tanesi. Federasyonumuzda 16 branşımız var. Paraşüte çok fazla ilgi var. Sporcu sayımız ve kulüp sayımız artıyor. Daha fazla artış olacağını da bekliyoruz. Bu sporu Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'ne daha çok gideceğiz ve bu sporu inşallah gençlere sevdireceğiz. Güzel gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.



- "Öncelikle bu sporu yaymak istiyoruz"



Recep Coşkun, Yamaç Paraşütü Milli Takımı'nın yıl içinde kampa gireceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Milli Takım, yurt dışına gidiyor ve tecrübeli sporcularla uçuş yaparak kendini geliştiriyor. Kamplar yapacağız ve daha iyi pilotlar olacaklar. Yakın zamanda dünya klasmanında sporcular göreceğiz. Öncelikle bu sporu yaymak istiyoruz. Bazı insanlar tehlikeli olarak algılıyor. Öyle bir spor değil. Kurallarına uyduğunuz zaman hiçbir sorun yaşamadan yapabileceğiniz bir spor. Bunu insanlara anlatıp sporumuza gençleri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunda da önemli mesafe katettik."





(THSF) Başkan Vekili, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıl önce kurulan federasyonlarının önemli çalışmalara imza attığını aktardı.