Türkiye'de spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'deki tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.
Bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Başakşehir karşılaşmaları seyircisiz olarak oynanacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Başakşehir karşılaşmaları seyircisiz olarak oynanacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın