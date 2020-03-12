Türkiye'de spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz!

Türkiye'de gerçekleştirilecek tüm spor müsabakaları Nisan ayına kadar seyircisiz olarak oynanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Türkiye'de spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2020 19:13
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'deki tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Başakşehir karşılaşmaları seyircisiz olarak oynanacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için