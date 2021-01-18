Türkiye Kayak Federasyonu 'normalleşme' ile yeni yıl faaliyetlerini sorunsuz sürdürüyor

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni yıldaki faaliyet programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ali Oto, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl mart ayında düzenlenmesi planlanan iki yarışın iptal edildiğini anımsattı.



Federasyonun bu yılki faaliyet programında "normalleşme"nin ardından hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Oto, "2020-2021 programımız devam ediyor ve şu anda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Mart ayına kadar yoğunluk oranımız çok ama devletimizin alacağı bütün kararlara canıgönülden uyarız çünkü onlar mücadele veriyor. Biz de bireyler olarak bunlara uymak zorundayız. Kazasız belasız, hastalığa yakalanmadan atlatırsak ne mutlu bize. Olmayacak diye bir şey yok, olunca da önlemlerimizi alacağız." diye konuştu.



Oto, yurt içi ve yurt dışında birtakım faaliyetlerin devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Salgın döneminde insanları daha az nasıl birleştiririz diye yeni bir planlama yaptık. A grubu ve B grubu diye planlama yaparak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerimiz var. Kayaklı koşu takımımız, Finlandiya'dan yeni döndü. Biatlon takımımız Almanya'da, kayakla atlama takımımız ise Slovenya'da kamp yapıyor. Buralara belli ölçüde sporcularımızı götürüyoruz. Bizim gözümüzde hepsi iyi ama az sayıda sporcu götürmeye özen gösteriyoruz çünkü bizim gibi bazı ülkeler karantina uyguluyor. Çok sporcu ile gittiğimizde riski çok büyük. Bir kişi Kovid-19'a yakalandığı zaman bütün takıma yarış yasağı geliyor."



Kovid-19'dan bir an önce kurtulma temennisinde bulunan Oto, "Kayakla atlama sporcularımız 1,5 aydır Slovenya'da kamp yapıyor ve yarışacakları bir müsabakaya çok iyi hazırlandılar. Bir sporcumuz pozitif çıktı ve az sayıda gitmemize rağmen bütün takım yarışamadı. Bunlar olacak, dünyanın sonu değil. İnşallah bu beladan hep birlikte kurtulacağız. Kayseri'de Uluslararası Erciyes FIS Yarışları'nı ileri bir tarihe erteledik çünkü ülkemiz biraz kuraklık yaşıyor. Erzurum geçen yıldan kar stok ederek çok iyi bir çalışma yaptı. Bu yüzden Erzurum bizim için büyük bir şans." ifadelerini kullandı.



Oto, federasyona bağlı birçok branşa ilginin son zamanlarda arttığını vurgulayarak, kayağın pahalı bir spor olduğunu ancak devletin ve federasyonun spor yapmak isteyen çocuklara gerekli desteği verdiğini sözlerine ekledi.



