Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından (TSF) Gaziantep'te gerçekleştirilen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası tamamlandı.



Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 100 sporcu yarıştı.



TSF Başkanı Gülkız Tulay, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı ilk kez 2013'te Gaziantep'te yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:



"O tarihten beri çok güzel mesajlar alıyorum. Federasyon olarak bir turnuvanın kusursuz yapılabilmesi adına her türlü hazırlığı yapmaya çalışıyoruz. Yapılan ildeki protokolün desteği de çok büyük. Bugün güzel anılarla döneceksek sizlerin sayesindedir. Tüm destekçilere teşekkür ediyorum."



100 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda, Elif Zeren Yıldız birinci, Sude Hereklioğlu ikinci, Ceren Tırpan ve Yulia Gökbulut üçüncü oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU