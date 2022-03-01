Türkiye, Avrupa basketbolunda seyirci rekoru kırdı!

A Milli Erkek Basketbol Takımımızı Yunanistan karşısında salondan 14.500 kişi izledi ve rekor kırıldı...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TBF
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Türkiye, Avrupa basketbolunda seyirci rekoru kırdı!
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01 Mart 2022 16:40
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'ı konuk eden A Milli Takmımızı izlemeye gelen taraftarlardan rekor geldi...

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve 76-67'lik Yunanistan üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakayı tam 14.500 seyirci izledi.

FIBA'nın açıkladığı rakamlara göre bu sayı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki en yüksek seyirci sayısı olarak tespit edildi ve Türkiye, yeni rekorun sahibi oldu.

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