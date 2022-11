Türk Telekom 4. galibiyetini aldı

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında Türk Telekom, sahasında İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu 81-66 yenerek 4. galibiyetini aldı.



Müsabakanın ilk dakikalarına her iki takımda sayı bularak başlarken, mücadelenin ilk 5 dakikası 10-7 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Her iki takımda etkili hücumlarını sürdürürken mücadelenin ilk periyodu 22-20 Dolomiti Energia Trento'nun üstünlüğüyle bitti.



İkinci periyodun başlarında her iki takım yüzdeli atışlarla oynamaya devam etti. Mücadelenin 13. dakikasından itibaren rakibine katı savunma uygulayan Türk Telekom, 15. dakikayı 6 sayı (34-28) önde geçti. Bu dakikadan sonra da etkili oyununu sürdüren Türk Telekom soyunma odasına 43-35 önde gitti.



Üçüncü periyodun başlarında uyguladığı katı savunmayla 23. dakikaya kadar rakibine sayı imkanı tanımayan Türk Telekom, bu sürede bulduğu 4 sayıyla aradaki farkı 12 sayıya (47-35) çıkardı. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, Türk Telekom üçüncü periyodu 54-44 önde tamamladı.



Final periyoduna iyi başlayan Dolomiti Energia Trento, mücadelenin bitimine 7 dakika kala farkı 5 sayıya (59-54) düşürdü. Bu dakikadan sonra hücumdaki etkinliğini artıran Türk Telekom, mücadelenin bitimine 4 dakika kala farkı yeniden 10 sayıya (70-60) çıkardı. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, mücadeleyi 15 sayı farkla 81-66 kazandı.



Salon: Ankara



Hakemler: Elias Koromilas, Uros Obrknezevic, Dragan Porobic



Türk Telekom: Boran Güler, Grant 17, Berk Demir 4, Sestina 11, Bouteille 22, Mehmet Yağmur, Rıdvan Öncel, Semih Erden, Taylor 16, Erkan Yılmaz 5, Jones 6



Dolomiti Energia Trento: Crowford 14, Spagnolo 15, Udom 3, Lockett, Atkins 11, Conti 5, Forray 6, Ludurner, Grazulis 12



1. Periyot: 20-22



Devre: 43-35



3. Periyot: 54-44