Türk Hava Yolları, Karayolları'na set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 29. haftadan ertelenen maçta Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türk Hava Yolları, Karayolları'na set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2021 18:14
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 29. haftadan ertelenen maçta Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altın

Türk Hava Yolları: Aslı Kalaç, Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Merve Saniye Aslan Dalbeler, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Nursevil Gökbudak Aydınlar)

Karayolları: Duru Asalı, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Burcu Tutku Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Selin Navruz, Gülçin Doğan, Selis Selvi) 

Setler: 25-7, 25-22, 25-10

Süre: 70 dakika (20, 29, 21)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.