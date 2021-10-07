Turgay Gemicibaşı: 'Beşiktaş ile anılmak gururlandırıyor'

Avusturya Klagenfurt forması giyen gurbetçi oyuncu Turgay Gemicibaşı, adının Beşiktaş ile anılması üzerine açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "2024'e kadar sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Tabii ki Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması beni gururlandırıyor. Hemen hemen hiç kimse Süper Lig'e hayır diyemez. Ancak bir şeylerin olması için kulüplerin anlaşması lazım. Ben şu anda Avusturya'ya odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.



Orta sahanın merkezinde oynayan sol ayaklı oyuncu, Almanya'da Dinamo Dresden altyapısında yetişti. 2017'de Avusturya'ya geçiş yapan 1,80'lik futbolcu, 12 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



