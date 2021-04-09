Trabzonspor'un yıldızları sakatlandı

Trabzonspor, Nwakaeme ve Ekuban'ın sakatlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yıldızları sakatlandı
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09 Nisan 2021 17:34
Trabzonspor, takımım yıldız isimleri Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın çekilen MR'larında kas gerilmesi ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
 Trabzonspor kulüp doktoru Op. Dr Hakan Çelik, "Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban'ın dün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.



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