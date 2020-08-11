Trabzonspor'u heyecanlandıran Sosa mesajı

Trabzonspor'un cevap beklediği Jose Sosa için Pereira'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Haber; Sporx.com
Trabzonspor'u heyecanlandıran Sosa mesajı
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11 Ağustos 2020 16:56
Trabzonspor ile kontratı biten ve Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye gidebileceği konuşulan Jose Sosa'nın geleceği hakkındaki belirsizlik sürerken, takım arkadaşı Joao Pereira'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Portekizli oyuncu, Trabzonspor'un yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen Arjantinli yıldıza Instagram'dan "İmza at" mesajı yolladı.

Yeni kramponlarının fotoğrafını paylaşan 36 yaşındaki oyuncunun paylaşımının altına Jose Sosa da 3 alev mesajı koydu.

"SANA GETİRECEĞİM"

Bunun üzerine Pereira, "17'sinde seni Trabzon'da bekliyorum, sana bu ayakkabılardan getireceğim" şeklinde bir cevap verdi.

Trabzonspor taraftarları, bu mesajı beğeni yağmuruna tuttu.





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