Trabzonspor'u heyecanlandıran Sosa mesajı

"SANA GETİRECEĞİM"

ile kontratı biten veya da'ye gidebileceği konuşulan'nın geleceği hakkındaki belirsizlik sürerken, takım arkadaşı Joao Pereira'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.Portekizli oyuncu, Trabzonspor'un yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen Arjantinli yıldıza Instagram'dan "İmza at" mesajı yolladı.Yeni kramponlarının fotoğrafını paylaşan 36 yaşındaki oyuncunun paylaşımının altına Jose Sosa da 3 alev mesajı koydu.Bunun üzerine Pereira, "" şeklinde bir cevap verdi.Trabzonspor taraftarları, bu mesajı beğeni yağmuruna tuttu.