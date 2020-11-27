Büyük umutlarla transfer edilen Fousseni Diabate, formaya hasret…



Yabancı kontenjanı nedeniyle 21 kişilik kadroya bile giremeyen 25 yaşındaki sağ kanat, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmek istiyor.



Antrenmanlarda oldukça hırslı gözüken Malili futbolcu, "Yedek kalmak her oyuncu için üzüntü verici bir durum. Ancak asla savaşmaktan vazgeçmeyeceğim. Buraya da yedek kalmak için gelmedim. Bunu zaman içerisinde herkes görecek" diye konuştu.





