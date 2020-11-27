Trabzonsporlu Diabate: "Pes etmem"

Yabancı kontenjanı nedeniyle 21 kişilik kadroya bile giremeyen 25 yaşındaki sağ kanat Diabate, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmek istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonsporlu Diabate: 'Pes etmem'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2020 11:06
Büyük umutlarla transfer edilen Fousseni Diabate, formaya hasret…

Yabancı kontenjanı nedeniyle 21 kişilik kadroya bile giremeyen 25 yaşındaki sağ kanat, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmek istiyor.

Antrenmanlarda oldukça hırslı gözüken Malili futbolcu, "Yedek kalmak her oyuncu için üzüntü verici bir durum. Ancak asla savaşmaktan vazgeçmeyeceğim. Buraya da yedek kalmak için gelmedim. Bunu zaman içerisinde herkes görecek" diye konuştu.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için