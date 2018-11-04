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Trabzonspor'da Burak Yılmaz'dan taraftara şok tepki

Trabzonspor'da oyundan alınan Burak Yılmaz, taraftarlara el kol hareketleriyle büyük bir tepki gösterdi.

Kaynak: AA
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'dan taraftara şok tepki
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04 Kasım 2018 20:36
Trabzonspor'un Bursaspor ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı.

72. dakikada Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu anda Burak Yılmaz kenara alınırken, yerine Ekuban oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.

Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.





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