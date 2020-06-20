Trabzonspor'da bir imza daha sırada

Balıkesirspor'dan Anıl Başaran ve Aly Malle'nin transferlerini bitiren Trabzonspor, radarındaki stoper Cenk Özkaçar'da da sona geldi. Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün de ilgilendiği 19 yaşındaki savunmacının transferinde artık çok ufak pürüzler kaldı.



Oyuncu cephesinde sorun yaşamayan Trabzonspor, Altay'ı ikna etmek üzere. Sezon biter bitmez Cenk'in Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



