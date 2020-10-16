Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı!

Trabzonspor, yapılan testler sonucunda bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan ismin ev izolasyonuna alındığı ifade edildi.



Bordo - mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde;



"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."



