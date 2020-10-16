Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı!

Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı!
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16 Ekim 2020 13:12
Trabzonspor, yapılan testler sonucunda bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan ismin ev izolasyonuna alındığı ifade edildi.

Bordo - mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."



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