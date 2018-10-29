Trabzonspor'a Pereira'dan iyi haber!

, Antalyaspor maçında ısınma hareketleri sırasında kendisini iyi hissetmeyerek sahadan ayrıldı ve kadrodan çıkarıldı.Portekizli sağ bek Joao Pereira'nın ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi.Hafif bir gıda zehirlenmesi yaşayan 34 yaşındaki oyuncunun sahadan çıktıktan sonra mide bulantısı geçirdiği kaydedildi.Portekizli oyuncunun yapılan müdahalelerin ardından kendisini iyi hissettiği ifade edildi.