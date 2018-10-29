  •  
    "Fenerbahçe'nin başına Sarri bile gelse olmaz"
  •  
    "Ali Koç sözünden geri dönebilir, nedeni de..."
  •  
    Avrupa'da boşta olan elit teknik adamlar!..
  •  
    Cocu için taraftarlardan Aleyna Tilki'li paylaşım
  •  
    Ankaragücü'nden Kartal için F.Bahçe'ye MESAJ!..

Trabzonspor'a Pereira'dan iyi haber!

Antalyaspor maçında ısınma hareketleri sırasında rahatsızlanan Trabzonsporlu Joao Pereira'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'a Pereira'dan iyi haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2018 04:48
Trabzonsporlu Joao Pereira, Antalyaspor maçında ısınma hareketleri sırasında kendisini iyi hissetmeyerek sahadan ayrıldı ve kadrodan çıkarıldı.

Portekizli sağ bek Joao Pereira'nın ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi.

Hafif bir gıda zehirlenmesi yaşayan 34 yaşındaki oyuncunun sahadan çıktıktan sonra mide bulantısı geçirdiği kaydedildi.

Portekizli oyuncunun yapılan müdahalelerin ardından kendisini iyi hissettiği ifade edildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için