Trabzonspor ve Basel'in idman ve toplantı programı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Trabzonspor - Basel karşılaşması öncesi iki takımın antrenman ve maç programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ve Basel'in idman ve toplantı programı belli oldu
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14 Şubat 2023 14:41
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü Trabzonspor ile İsviçre'nin Basel takımı arasında Trabzon'da oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın basın ve antrenman programı belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonpor çarşamba saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Yunan futbolcu Manolis Siopis, 14.00'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Basel ise çarşamba saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde 18.15'de Basel teknik direktörü ve bir futbolcusu gazetecilerin sorularına cevap verecek.

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