Trabzonspor'un stadı Akyazı'da sona doğru

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin altında bulunan dükkanların kullanılması için ziyaretlerini sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un stadı Akyazı'da sona doğru
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24 Kasım 2022 13:00
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin altında bulunan dükkanların kullanılması için stadyumun uzun süreli kiralanması gerektiğini dile getirmişti.

Ağaoğlu bu planlarını hayata geçirmek için ziyaretlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüşen Başkan, stadyumun 25 yıllığına kiralanması ve bu imkanların kulüp tarafından kullanılabilmesi adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. 

 
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