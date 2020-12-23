Trabzonspor takımı, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular, hayatını kaybeden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor takımı, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
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23 Aralık 2020 16:58
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular, hayatını kaybeden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci, dün hayatını kaybeden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Hatayspor ile oynanan müsabakadan dolayı cenaze törenine katılamayan teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Özkan Sümer için dua etti.

Oyuncular, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı.



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