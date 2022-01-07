Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ikinci yarının ilk haftasında kendi sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.



Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı. Bordo-mavililer bu sonuçla ikinci yarıya galibiyetle başlamış oldu.



Trabzonspor'a Yeni Malatyaspor karşılaşmasında galibiyeti getiren tek golü ise 23. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.



NWAKAEME GERİ DÖNDÜ



Trabzonspor'da ligde 16. haftada Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formasına kavuştu. Yıldız futbolcu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, golde asisti yapan isim olmayı başardı.



CORNELIUS 10. GOLÜNÜ ATTI



Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Cornelius, Malatya maçındaki golüyle ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde puanını 49'a yükseltti. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek.



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU





1- Trabzonspor (49) *

2- Konyaspor (39)

3- Başakşehir (33)

4- Fenerbahçe (32)

5- Hatayspor (32)

6- Adana Demirspor (30)

7- Beşiktaş (28)

8- Alanyaspor (28)

9- Gaziantep FK (28)

10- Galatasaray (27)



* Bir maçı fazla



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Bakesatas'ın kullandığı serbest vuruşta, baraja da temas eden top üst direğe çarparak kornere çıktı.



23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakame'nin soldan ortasında, altı pas çizgisine yakın noktadan Cornelius dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



29. dakikada Aabid'in soldan ortasına Awuku'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.



31. dakikada Nwakaeme'nin şık pasına hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top üsten auta çıktı.



45+3. Yeni Malatyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Mounir'in kale önüne çevirdiği topa yakın mesafeden Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





56. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasına ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.



61. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hüseyin Türkmen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü.



75. dakikada Hamsik'in sağdan ortasına ceza alanı içinde Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.



78. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakame'nin şutunda kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hamsik tamamladı. Bir kez daha Ertaç'dan dönen topu Cornelius filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.



Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Medical Park



Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çiçek



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Siopis), Hamsik, Bakasetas (Dk. 86 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 90 Koita)



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Mustafa Eskihellaç, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Awuku, Karim Hafez, Mallan (Dk. 66 Mert Miraç Altıntaş), Aabid, Nshimirimana, Mounir, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 79 Haqi Osman)



Gol: Dk. 23 Cornelius (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 38 Karim Hafez, Dk. 86 Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)









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