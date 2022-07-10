Trabzonspor'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak stoper transferi odaklı devam ediyor. Gündemdeki birçok oyuncuyla görüşme yapan Karadeniz Fırtınası son olarak tercihini İtalya'ya Monza kulübüne gitmekten yana koyan Marlon'u kadrosuna katamamıştı. Bordo-Mavililer'in ilgilendiği son isim de belli oldu. Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in 31 yaşındaki stoperi Anga Dedryck Boyata'ya talip oldu.



2024 YILINDA SONA ERİYOR

Belçika milli takımında da forma giyen Boyata, Manchester City altyapısında futbola başladıktan sonra City A takımında, Bolton, Twente ve Celtic formaları giyip Hertha Berlin'e transfer olmuştu. Son iki sezondur Hertha Berlin forması giyen Boyata'nın kulübüyle 2024 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.



Geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkan ve 1 gol 2 asistlik katkı yapan Boyata ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında da kadrosuna katmak istediği Boyata'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilmişti. Bordo-Mavili kulübün yetkililerinin Hertha Berlin ile yine bir temasa geçerek oyuncunun bonservis bedelini sorduğu öğrenildi.



Alman ekibinden yüksek bir bonservis talebi gelmemesi durumunda kulüp yetkililerinin Boyata için resmi teklif yapması bekleniyor.



31 KEZ MİLLİ OLDU

Boyata 31 kez Belçika Milli Takım formasını giydi. 2019 yılından beri Hertha Berlin'de forma giyen tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ