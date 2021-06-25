Trabzonspor'da Umut Meraş defteri yeniden açıldı

Trabzonspor, yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer görüşmelerini durdurduğu Umut Meraş için yeni bir hamle yapacak

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Umut Meraş defteri yeniden açıldı
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25 Haziran 2021 10:39
Trabzonspor'un yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer görüşmelerini durdurduğu Umut Meraş konusunda yeniden harekete geçebileceği belirtildi.

Daha önce Bordo-mavili yönetimden 3 milyon Euro bonservis talep eden oyuncunun kulübü Le Havre'nin, Avrupa Şampiyonası sonrası fiyat indirimine gittiği kaydedildi. Trabzonspor'un yanı sıra Mainz ve Espanyol da milli sol beke talip oldu

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