Trabzonspor'da Umut Meraş defteri yeniden açıldı

Trabzonspor'un yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer görüşmelerini durdurduğu Umut Meraş konusunda yeniden harekete geçebileceği belirtildi.
Daha önce Bordo-mavili yönetimden 3 milyon Euro bonservis talep eden oyuncunun kulübü Le Havre'nin, Avrupa Şampiyonası sonrası fiyat indirimine gittiği kaydedildi. Trabzonspor'un yanı sıra Mainz ve Espanyol da milli sol beke talip oldu
Daha önce Bordo-mavili yönetimden 3 milyon Euro bonservis talep eden oyuncunun kulübü Le Havre'nin, Avrupa Şampiyonası sonrası fiyat indirimine gittiği kaydedildi. Trabzonspor'un yanı sıra Mainz ve Espanyol da milli sol beke talip oldu