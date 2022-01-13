Trabzonspor'da koronavirüs: Pozitife döndü

Trabzonspor'da ilk koronavirüs testi negatif sonuçlanan Manolas Siopis'in ikinci testi pozitif çıktı

Haber; beIN Sports
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Trabzonspor'da koronavirüs: Pozitife döndü
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13 Ocak 2022 14:34
Süper Lig 'de açık ara farkla lider durumda bulunan Trabzonspor 'da, Sivasspor maçı öncesi Siopis şoku yaşanıyor. Bordo Mavili ekipte Siopis'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular, ısınma koşusunun ardından pas çalışması, 5'e 2 ve bölgesel antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Siopis katılmadı. İlk testi negatif çıkan Siopis'in ikinci testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

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