Trabzonspor'da koronavirüs: Pozitife döndü

Süper Lig 'de açık ara farkla lider durumda bulunan Trabzonspor 'da, Sivasspor maçı öncesi Siopis şoku yaşanıyor. Bordo Mavili ekipte Siopis'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular, ısınma koşusunun ardından pas çalışması, 5'e 2 ve bölgesel antrenman gerçekleştirdi.



Antrenmana milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Siopis katılmadı. İlk testi negatif çıkan Siopis'in ikinci testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.





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