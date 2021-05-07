Trabzonspor'da Edgar ve Vitor Hugo kararı!

Trabzonspor, stoperler Edgar ve Hugo'nun menajerini "Kesinlikle teklif bile istemiyoruz" diye uyardı. Bordo-mavililer, Edgar'ın opsiyonunu kullanıp sözleşmesini 1 yıl uzatacak.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Edgar ve Vitor Hugo kararı!
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07 Mayıs 2021 11:39
Vitor Hugo Franchescoli de Souza
Vitor Hugo Franchescoli de Souza
Trabzonspor
Sezon sonu yaklaştıkça bazı oyuncularına teklifler gelmeye başlayan Trabzonspor yönetimi harekete geçti. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Edgar ve partneri 29 yaşındaki Brezilyalı Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin. İkisi de satılmayacak" uyarısı yaptı. Gelecek sezon kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik ekibin yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattı korunmalı" olduğu da öğrenildi. Bu arada Karadeniz devinin kurmayları, Edgar'ın opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini bir yıl uzatacak.

İSTİKRAR ABİDESİ EDGAR
Sezon başı alınan futbolcular içinde en fazla süre alan isim Edgar Ie oldu. Geçen dönemi Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık geçiren 27 yaşındaki stoper, bordomavili takıma çok güçlü döndü. Savunmada yeni partneri Vitor Hugo ile süper bir uyum yakalayan Edgar, ligin adeta tozunu attı. Portekizli futbolcu, 35 maçta 2 bin 966 dakika süre alırken başarılı performansını 2 golle süsledi. Edgar'ı 33 maçta 2 bin 956 dakika ile sol bek Marlon takip etti. Brezilyalı sol bek forma giydiği tüm maçlarda 11 de görev aldı.

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