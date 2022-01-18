Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
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18 Ocak 2022 14:16
Trabzonspor Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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