Trabzonspor'da 4 sakatlık; Cornelius, Trondsen, Peres ve Gervinho

Trabzonspor'da Cornelius, Trondsen, Bruno Peres ve Gervinho sakatlıkları sebebiyle Giresunspor maçında forma giyemeyecek.



Kulüpten yapılan açıklama;



Kulüp Doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in Roma maçında yaşadıkları sakatlıklar sonrası sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir.



Bruno Peres'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir.



Gervinho'nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır.



