Trabzonspor, Antalyaspor maçına iki eksikle çıkacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA
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Trabzonspor, Antalyaspor maçına iki eksikle çıkacak
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07 Mayıs 2021 14:31
Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor.

En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo, takımda yer alamayacak.

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