Tommy Paul, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Tommy Paul, yarı finale kaldı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde oynanan tek erkekler çeyrek final maçında dünya 35 numarası Tommy Paul ile klasmanın 89. sırasındaki Ben Shelton karşılaştı.
Paul, 3 saat 6 dakika süren mücadele sonunda vatandaşını 7-6, 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıkan Paul'un rakibi, Andrey Rublev (5)-Novak Djokovic (4) eşleşmesinin galibi olacak.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde oynanan tek erkekler çeyrek final maçında dünya 35 numarası Tommy Paul ile klasmanın 89. sırasındaki Ben Shelton karşılaştı.
Paul, 3 saat 6 dakika süren mücadele sonunda vatandaşını 7-6, 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıkan Paul'un rakibi, Andrey Rublev (5)-Novak Djokovic (4) eşleşmesinin galibi olacak.
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