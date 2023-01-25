TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Orhun Ene oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, kulüpte önceki yıllarda görev yapan başantrenör Orhun Ene ile yeniden anlaştı.



Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Dimitrios Priftis ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, kulüpte daha önce 2015-2020 yılları arasında istikrarlı bir birlikteliğe imza atılan Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.



Orhun Ene'nin 5 yıllık görev süresi içerisinde önemli başarılara imza atığı hatırlatılan açıklamada, şunlar ifade edildi:



"TOFAŞ Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselmiş, 2016-2017 sezonunda ise Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalma başarısı göstermişti. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan, 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalayan TOFAŞ, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da 7Days Eurocup'ta çeyrek finale kalmıştı. 2020-2021 sezonuyla birlikte TOFAŞ Basketbol Takımı'nın başında 6. sezonuna başlayan ancak 26 Ekim 2020 tarihinde görevi bırakma kararı alarak kulüpten ayrılan Orhun Ene, son olarak 2020-2022 yılları arasında A Erkek Milli Takımımızda başantrenör olarak görev yaptı. Değerli koçumuz Orhun Ene'ye TOFAŞ ailesine, evine yeniden 'hoş geldin' diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz."









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