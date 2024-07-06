Tire FK'dan iki transfer

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Tire Futbol Kulübü iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Tire FK'dan iki transfer
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06 Temmuz 2024 16:45
 TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Tire Futbol Kulübü iki futbolcuyla sözleşme imzaladı. İzmir ekibi geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'da top koşturan forvet Samet Önger ile Edirnespor'dan orta saha Said Can Açıkalın'la anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ayvalıkgücü Belediyespor ile Play-Off oynama başarısı gösteren Samet Önger ve geçtiğimiz sezonu 29 maçta 9 gol ile Edirnespor'da Plaf-Off oynayarak tamamlayan Said Can Açıkalın ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendilerine Tire FK formamızla birlikte başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

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